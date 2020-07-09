В «Батькивщине» не видят целесообразности продлевать футбольную ВСК: «оснований говорить о коррупции в футболе нет»

На следующей пленарной неделе ВР снова попытается рассмотреть постановление о так называемой футбольной ВСК, которая в течение полугода изучала вопрос строительства футбольных мини-полей в столице. Предыдущие три раза, когда постановление о ВСК было включено в повестку дня, в зал его так и не вынесли.

Постановление предусматривает заслушивание промежуточного отчета ВСК, а также рассмотрение предложения о продлении ее полномочий еще на полгода. И целесообразности продлевать срок работы комиссии в Раде не видят.

В частности, там говорят, что оснований говорить о коррупции в футболе — нет, а сама эта футбольная комиссия больше похожа на инструмент политического давления и сведения личных счетов отдельных политиков с Украинской ассоциацией футбола.

Так, по словам депутата от «Батькивщины» Ивана Крулько, футбольная ВСК существовала преимущественно только для того, что создавать негативные информации приводы.

«Уже несколько раз этот вопрос был в повестке дня и его снимали. Поэтому я не уверен, что на этот раз вопрос о продлении работы ВСК поставят на голосование. Для этого нужны 226 голосов, и я не уверен, что они есть. Ведь эта ВСК имеет достаточно персонализированный и искусственный характер», — сказал депутат.

Он добавил, что не знает позиции по этому вопросу всех нардепов, однако сам лично считает указанную ВСК пустой тратой парламентского ресурса.

«Мое мнение по ВСК не изменилась. Я хотел бы, чтобы в парламенте заслушали отчет, я хочу его услышать. На тех заседаниях ВСК на которых я был — я не видел реальных оснований для того, чтобы говорить о том, что были какие-то коррупционные деяния, которые привели к потерям государственного бюджета. Второе — я не вижу, что эта может ВСК расследовать и для чего тратить парламентский ресурс в связи с этим. Только для информационных поводов? Это не конструктивно», — сказал Крулько.

Ранее об отказе голосовать за продолжение деятельности футбольной ВСК высказались депутаты от «Слуги народа». В частности, Ирина Верещук назвала деятельность комиссии попыткой «кого-то с кем-то свести счеты ». А Игорь Кривошеев заявил, что все, что попадало под полномочия ВСК, уже проверено".

В СМИ футбольную ВСК называли проявлением войны Григория Суркиса против Андрея Павелко. А звезды украинского футбола, среди которых Андрей Шевченко, Руслан Ротань, Олег Блохин, Анатолий Демьяненко и др. призвали бывшего футбольного функционера, а ныне депутата от ОПЗЖ, ее прекратить.