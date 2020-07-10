Войти
Трамп уже не планирует вторую фазу торговой сделки с Китаем
дружба народов
Трамп уже не планирует вторую фазу торговой сделки с Китаем
Шмыгаль пообещал «перезапустить» промышленность
планы
Шмыгаль пообещал «перезапустить» промышленность

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Ермак анонсировал проведение саммита лидеров нормандского формата

337
Ермак анонсировал проведение саммита лидеров нормандского формата

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что в ближайшее время состоится очередной обмен удерживаемыми лицами.

Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передают Українськi Новини.

«Мы договорились о продолжении обмена. Я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время», — рассказал он об итогах встречи политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция).

Ермак заверил, что на переговорах все стороны подтвердили важность проведения очередного саммита лидеров «нормандского формата».

«Никто не отрицает, что этот саммит должен пройти как можно скорее. Поэтому, я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться», — сказал он.

Руководитель Офиса подчеркнул, что для этого должны быть выполнены все договоренности, для Украины в первую очередь — по безопасности.

«Не могу сказать, что по всем положениям у нас есть согласованная позиция», — отметил он.

В частности, по его словам, открытым остается вопрос относительно точек разведения сил и средств.

«Практически много вопросов уже согласованы. Но окончательного решения нет», — сообщил он.

В то же время Ермак выразил надежду, что уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина — ОБСЕ — Россия) будет достигнута договоренность относительно мер, которые обеспечили бы устойчивое прекращение огня.

«Декларативный характер режима прекращения огня много раз принимался. Но мы понимаем, что нужен действенный механизм. Действительно, с помощью наших партнеров из Германии и Франции мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован», — сказал он.

Также руководитель Офиса заверил, что почти согласован план разминирования.

«Сегодня мы очень близки к результату», — отметил он.

По его словам, в ТКГ на политической подгруппе был представлен закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать «формулу Штайнмайера».

«Если формула участия представителей территорий (оккупированного Донбасса), которую предложила Украина, будет работать, то это будет мощным шагом, чтобы законодательные акты, которые предусмотрены „минскими договоренностями“, начали разрабатываться и потом были представлены в Верховной Раде и для обсуждения обществом», — сказал Ермак.

Он также в очередной раз подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут пройти исключительно после разрешения всех вопросов с безопасностью и в соответствии с украинским законодательством.

Читайте также: Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля «Укрпошты» в Полтавской области

Напомним, что 3 июля политсоветники лидеров стран «нормандского формата» провели встречу в Берлине.

9 июля политсоветник президента России Владимира Путина, заместитель руководителя его Администрации Дмитрий Козак заявил, что не видит оснований для проведения встречи лидеров стран «нормандского формата» в обозримой перспективе при текущей позиции Украины.

Козак также назвал анекдотичным предложение Украины вести переговоры с назначенными ею в состав своей делегации в ТКГ представителями Донбасса.

Украинская делегация в ТКГ привлекла к работе на постоянной основе в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша, юриста Вадима Горана и врача Константина Либстера.

нормандский формат, Андрей Ермак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016