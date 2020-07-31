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Австрия отменила запрет на полеты в Украину

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Австрия отменила запрет на полеты в Украину

Правительство Австрии не продлило запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран, действовавший до 31 июля.

Об этом сообщает Укринформ.

Внесенные в середине июля изменения в соответствующее постановление австрийского Минздрава предусматривали запрет на приземление самолетов из ряда стран и регионов с высоким риском распространения SARS-CoV-2. Этот запрет распространялся на пассажирские самолеты из 18 стран: Китай, Иран, Беларусь, Испанию, Соединенное Королевство, Швецию, Северную Македонию, Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Косово, Молдову, Румынию, Болгарию и Египет, Российскую Федерацию и Украину. Постановление действовало до 31 июля, его действие не было продлено.

В то же время, возобновление пассажирского авиасообщения с Украиной не означает, что украинцы с августа смогут въезжать в Австрии «по безвизу» — владельцы биометрических паспортов и в дальнейшем не будут иметь права на въезд в республику и другие страны ЕС из-за пандемии COVID-19.

С 27 июля в Австрии начали действовать обновленные правила въезда в страну, предусматривающие, в частности, определение стран с «красной зоны» и предоставление отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Правительство Австрии отнесло к «красной зоне» с высоким риском распространения коронавируса 32 страны, среди которых есть и Украина.

Для австрийцев, граждан ЕС, ЕЭП и Швейцарии, а также всех тех, кто имеет место жительства или разрешение на проживание/пребывание в Австрии, при въезде в Республику Австрия из вышеназванных стран нужно предоставить ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть сделан не раньше трех дней до приезда. В случае отсутствия теста человек будет направляться под десятидневный домашний карантин, выйти из которого досрочно можно после прохождения ПЦР-теста уже в Австрии в течение 48 часов. Тем, кто откажется проходить тест в Австрии, грозит штраф до 1450 евро.

Въезд в Австрию «граждан третьих стран» (граждан, которые не имеют право свободного передвижения по ЕС, ЕЭП и Швейцарии, а сюда относятся и граждане Украины) в республику в целом запрещен. Исключение — если такие граждане въезжают из страны Шенгенского пространства и в последние две недели не находились в стране с «красной зоны» (в т.ч. в Украине). В таком случае они должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус и отправиться под обязательный 10-дневный карантин, избежать которого не поможет даже отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный уже в Австрии.

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Также существуют и другие исключения для граждан третьих стран, в частности, что касается смотрителей, сезонных работников, дипломатов и членов их семей и в случаях исключительных семейных дел. Они могут досрочно прекратить 10-дневный домашний карантин после проведения ПЦР-теста после прибытия в Австрию.

Австрия, авиасообщение
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