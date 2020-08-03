Луцкий горсовет призывает руководство страны отменить «красный» уровень эпидопасности в городе

Депутаты Луцкого горсовета называют безосновательным введенный в областном центре «красный» уровень эпидемической опасности и обратились к руководству страны о его отмене.
«Сегодня депутаты городского совета во время внеочередной дистанционной 90-й сессии городского совета рассмотрели вопрос «Об обращении к президенту Украины, Верховной Раде Украины об отмене безосновательно введенного „красного“ уровня эпидемической опасности в Луцке», — говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
В частности, в горсовете требуют немедленной отмены решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 31 июля 2020 года о «красном» уровне эпидемической опасности в Луцке.
Депутаты местного совета также требуют отмены постановления Кабинета министров от 22 июля 2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».
Кроме того, власти Луцка обратились к Национальной полиции Украины с призывом воздержаться от привлечения к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут работать с 3 августа 2020 года на территории города.
В горсовете отмечают, что в случае прекращения курсирования общественного транспорта и закрытия огромного количества заведений десятки тысяч жителей города не смогут доехать на работу, тысячи жителей останутся без работы и средств к существованию, предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений.
Как сообщалось, ранее Луцкий горсовет отказался выполнять требования эпидемиологических мероприятий согласно «красной» зоны.
31 июля Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в «красной» зоне Луцк, Тернополь и один район Черновицкой области.
Мэр Тернополя также отказался выполнять распоряжение о введении жесткого карантина.
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