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Зеленский снова потребовал убрать танкер Delfi в Одессе

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Зеленский снова потребовал убрать танкер Delfi в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский требует решить вопрос ликвидации последствий аварии затонувшего у одесского побережья танкера Delfi, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал интенсифицировать работы по подъему судна, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна», — сказано в сообщении по итогам традиционного селекторного совещания под председательством президента.

В свою очередь министр инфраструктуры Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.

Министр пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются.

Как сообщалось, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi.

Ранее в Государственной экологической инспекции (ГЭИ) оценили нанесенный танкером Delfi степень ущерба в размере $20 тыс.

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В понедельник, 27 июля, процесс ликвидации танкера Delfi перешел к государству, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную, местного уровня.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе еще в ноябре 2019 года.

Владимир Зеленский, Delfi
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