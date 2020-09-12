Зеленский после выборов скажет, из какой партии владельцы танкера Delfi

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал назвать владельцев затонувшего возле пляжа в Одессе в ноябре 2019 года танкера Delfi, и к какой политической партии они имеют отношение, после проведения местных выборов.

«Десять месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно фундаментально ничего с собственниками сделать не смог. Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, потому что они сказали неправду и мне лично. Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi», — сказал он на брифинге в субботу в Одессе.

По его словам, государство интересовало, что это за танкер «без, как говорится, опознавательных знаков и без флагов». «Все боялись, и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, потому что скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого „западного“, „современного“ танкера», — указал Зеленский.

Президент заявил, что владельцы танкера не давали ничего с ним делать, потому что хотели на этом заработать деньги. «Просто распилить это на металл, как эти люди всю жизнь „распиливали“ нашу страну», — отметил он.

Зеленский напомнил, что 21 июля Администрация морских портов Украины вместе с Министерством инфраструктуры впервые были привлечены к процессу подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. Он обратил внимание, что весь процесс занял 50 дней, а непосредственно работ — 30 дней.

«Я понимаю, что это долго, но если взять в целом тот срок, за который действительно государство смогло отбуксировать танкер Delfi, я считаю, это было быстро. Но, к сожалению, просим прощения, не смогли с самого начала вмешаться и „сломать“ эту частную компанию», — отметил президент.