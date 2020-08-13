В Чехии и Словакии началась вторая волна коронавируса

В Чехии и Словакии в последние недели серьезно осложнилась санитарно-эпидемиологическая обстановка. В этих странах постепенно восстанавливается масочный режим, который уже действует в отдельных районах.
Так, по состоянию на четверг, число заразившихся коронавирусом в Чехии за время пандемии превысило 19 тыс. За прошедшие пять с половиной месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умер 391 житель республики, 13 407 выздоровели. За прошедшие сутки медики выявили в республике 292 инфицированных коронавирусом. В предыдущей день в стране было зафиксировано 288 новых случаев заражения.
В Чехии, население которой составляет 10,7 млн человек, на данный момент насчитывается 5 277 пациентов с коронавирусом. Это наибольший показатель с начала пандемии.
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи в свою очередь официально заявил, что страна уже переживает вторую волну пандемии коронавируса.
С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, достигло 2 793, включая выздоровевших. От осложнений, вызываемых вирусом, умер 31 житель республики, вылечились 1 939.
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