Управление госохраны отрицает слежку за журналистами

Управление государственной охраны Украины (УГО) опровергло информацию о том, что военнослужащие УГО проводили слежку за съемочной группой программы «Схемы: коррупция в деталях» во время работы над новым расследованием.

«Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой „Схем“. Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам», — указывается в сообщении, обнародованном в соцсети Facebook.

Подчеркивается также, что в УГО обеспокоены поджогом редакционного автомобиля «Схем».

«Уверены, что в ближайшее время виновники будут найдены и наказаны в пределах действующего законодательства Украины», — заявили в управлении.

Как сообщалось, ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы «Схемы», принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.

Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.

Главный редактор «Схем» Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.

Комментируя происшествие, журналист «Схем» Михаил Ткач заявил, что во время работы над последним материалом за автомобилем велась слежка.

«Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на „Киа Черато“ — это „Короли дорог“. Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на Ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО», — написал он.