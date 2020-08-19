Глава Минобразования рассказал про новшества в новом учебном году

В новом учебном году в связи с карантинными ограничениями, являются обязательный температурный скрининг, соблюдение санитарных норм, ношение масок.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом».

Комментируя возможные сценарии обучения в новом учебном году, Шкарлет отметил: «Всё зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемическая ситуация в Украине. Все наши основные сценарии построены на постановлениях Кабинета министров, которые касаются регулирования санитарно-эпидемической ситуации в Украине, и зависят от зон — „красная“, „оранжевая“, „жёлтая“ и „зелёная“. В зависимости от того, каким образом будет градироваться по зонам заражения COVID-19 вся Украина, по административно-территориальным единицам, таким образом и будут развиваться некие сценарии. Однозначно, и президент, и правительство, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения — мы все высказываем тот лозунг, что дети должны пойти в школу. В школу не пойдут лишь те, кто попадёт в „красную“ зону. В этой части, соответственно, технологии образования будут производиться в смешанном режиме», — отметил глава Минобразования.

По его словам, хотя в министерстве понимают, что обучение онлайн никогда не заменит живого обучения, если Киев попадает в «красную» зону, в столице закроют все школы. «Все школы. Потому что мы же это уже проходили. Так называемый весенний семестр прошёл же в рамках жёсткого карантина», — напомнил Шкарлет.

Министерство рекомендует распределение входа/выхода между детьми разных возрастных категорий.

«Младшие классы будут через определенный вход в школе заходить, старшие, например, через какой-то другой. Также рекомендуем, чтоб ограничили передвижение по школе по разным кабинетам, если этого не будет требовать учебный процесс», — сказал он.

Как один из методов соблюдения социальной дистанции может использоваться различное расписание. А в городах-миллионниках и областных центрах, где переполнены школы, по словам главы министерства, будут рассматриваться различные подходы к организации учебного процесса.

«Может быть, например, поочерёдное обучение. Половина группы — для соблюдения социальной дистанции, то есть половина группы будет учиться онлайн один день. Вторая половина будет учиться очно. Потом эти группы могут меняться. Такая практика есть, с возвратом, например, на следующий день на 10-15 минут к повтору материала для усвоения. Это хоть как-то даст возможность социализации детей. Потому что онлайн-образование очень опасно ещё тем (это и общение с родителями, и с детьми подтверждает), что есть потом некие психологические проблемы у ребёнка от недостатка общения, от недостатка социализации. Это проблема, мне кажется, не меньше, чем COVID», — сказал Шкарлет.

Он также сообщил, что телеуроки продолжатся, так как телевидение — самый распространенный информационный канал, который дает возможность донести информацию до самых отдаленных уголков. По словам Шкарлета, в министерстве работают над тем, чтобы охватить гораздо большую аудиторию этих уроков, включая до 11 класса, а также максимально обеспечить школы интернетом.

«В Министерстве образования есть ещё 74 школы, в которых нет интернета. Их было 609, по-моему, на начало прошлого года, потом — 260. На сегодня 74 школы — без интернета. Но над этой проблемой вместе с Министерством цифровой трансформации мы тоже работаем», — отметил глава Минобразования.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа подтверждено 96 403 случая COVID-19, из них за сутки — 1967. В течение суток зафиксировано 28 новых летальных случаев.