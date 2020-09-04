Танкер Delfi снова стал причиной разлива нефтепродуктов

Работы по поднятию и стабилизации затонувшего возле Одессы танкера Delfi (принадлежит компании Mister Drake PC) вновь стали причиной разлива нефтепродуктов.
«Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет подсчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря», — написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый в Facebook в пятницу.
По его словам, в четверг Госэкоинспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета общей площадью 70 кв. м. Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза.
Для оперативного устранения загрязнения представители Одесского филиала Администрации морских портов Украины проведены безотлагательные работы возле подтопленного танкера с применением сорбента.
Как сообщалось, специалисты ООО «Краншип» 26 августа 2020 года поставили затонувший возле одесского пляжа танкер Delfi на ровный киль.
Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года — судно сорвало с якоря.
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