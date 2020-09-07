Поднятие танкера Delfi снова отложили

Специалисты компании «Краншип» отложили поднятие с мели и удаление из пляжной зоны Одессы аварийного танкера Delfi из-за обнаруженной 6 сентября пробоины в кормовой части корпуса. Сейчас продолжаются работы по герметизации судна, после чего его отбуксируют в порт Черноморск.
Как передает Укринформ, об этом рассказал 7 сентября на брифинге председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куций.
«Согласно согласованному плану работ, которые ведутся даже в ночное время, специалисты компании „Краншип“ планировали снять танкер с мели в ночь на 7 сентября и отбуксировать в порт Черноморск. Однако после тщательного обследования корпуса водолазами обнаружены в кормовой части корпуса судна дополнительные пробоины. Сейчас продолжаются работы по откачке воды из танков, чтобы ликвидировать повреждение корпуса судна», — отметил Куций.
По его словам, только после завершения работ по герметизации танкера он будет прикреплен к понтонам, плавкрану «Атлас-4» и удален из пляжной зоны Одессы. Поскольку работа сложная, назвать финальные сроки ее завершения трудно.
«Надеемся, что через день-два аварийный танкер все-таки будет поднят с мели и отбуксирован в Черноморский порт», — резюмировал глава ОГА.
Напомним, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно село на мель, членов экипажа эвакуировали. Судовладелец несколько раз переносил сроки подъема танкера с мели. 26 августа специалисты ООО «Краншип» поставили судно на ровный киль.
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