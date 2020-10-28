«Голос» требует признать выборов в Василькове недействительными из-за масштабных фальсификаций

В Василькове Киевской области происходят многочисленные нарушения и попытки фальсификации результатов выборов в пользу отдельных кандидатов. В таких условиях невозможно установить настоящие результаты, и выборы в ОТГ должны быть признаны недействительными.
Соответствующее заявление партии распространила пресс-служба политсилы.
Как отмечается, кандидаты от «Голоса» и других политических сил фиксируют нарушения с самого начала голосования. Сообщают о массовом подвозе на участки людей с измененной пропиской, наличие на этих участках обозначенных красным скотчем столов и членов комиссий в цветных масках, попытки подкупа избирателей.
Также 25 октября с 21:00 в городах и селах Васильковской объединенной общины начали выключать свет, местами на несколько часов. Комиссии считали бюллетени под свет фонариков в телефонах. За это время кандидаты фиксировали подсчет бюллетеней несколькими членами комиссии одновременно, были зафиксированы попытки сфальсифицировать данные подсчетов и внести в протокол другие цифры.
Сейчас по обращениям кандидатов в депутаты и членов УИК от разных политических сил открыто более десятка производств, появились первые сообщения о подозрении в организации подкупа избирателей. По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается.
«Голос» требует от Васильковской городской территориальной избирательной комиссии признать выборы в Василькове недействительными из-за масштабных фальсификаций. Мы также ожидаем оперативного реагирования правоохранительных органов, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности виновных в попытках нарушить избирательное законодательство«, — отмечается там.
Напомним, что ранее о попытке сфальсифицировать выборы в пользу одного из кандидатов также заявляли представители «Слуги народа».
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