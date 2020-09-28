Навальный подтвердил, что Меркель посещала его в больнице

Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала его до выписки из клиники «Шарите».
«Встреча была, но не стоит называть ее „секретной“. Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал оппозиционер в своем твиттере.
Ранее в понедельник Der Spiegel сообщил о встрече Меркель с Навальным в берлинской клинике со ссылкой на собственную информацию. По данным немецкого издания, встреча прошла «в условиях полной секретности».
Der Spiegel не приводит подробности визита канцлера, но утверждает, что таким жестом Меркель продемонстрировала «солидарность правительства с Алексеем Навальным».
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