Врач рассказал о состоянии Трампа и методах лечения

Команда специалистов военно-медицинского центра имени Уолтера Рида с осторожным оптимизмом оценивает состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который ранее заразился коронавирусом. Об этом сообщил в субботу лечащий врач 74-летнего главы государства Шон Конли.
«Он провел большую часть дня, занимаясь своими обязанностями президента, и без труда передвигался по медицинскому блоку. Пока еще рано говорить, что худшее позади, но команда специалистов сохраняет осторожный оптимизм», — говорится в заявлении врача, которое опубликовала у себя в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
По словам Конли, лечение главы государства противовирусным препаратом «Ремдесивир» проходит без осложнений. «Президент Трамп по-прежнему хорошо себя чувствует, достигая существенного прогресса с момента постановки диагноза. Сегодня вечером он без осложнений завершил прием второй дозы „Ремдесивира“. У него по-прежнему не наблюдается жар, и ему не предоставляют дополнительной кислородной поддержки», — отметил врач. Конли добавил, что уровень сатурации (насыщения крови кислородом) президента в течение всего дня был в пределах нормы и составлял от 96% до 98%.
Специалисты планируют в воскресенье продолжить курс лечения противовирусным препаратом «при полной поддержке исполнения президентом своих обязанностей». Агентство Associated Press (АP) со ссылкой на главу аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза сообщило, что в пятницу состояние Трампа «очень тревожило» сотрудников Белого дома. Как указывает АP, Медоуз подчеркнул, что ближайшие двое суток лечения будут иметь решающее значение в процессе выздоровления американского лидера. Сам президент в опубликованном в субботу видеообращении заявил, что следующие несколько дней станут «настоящим испытанием».
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