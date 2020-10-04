Байден по итогам теледебатов существенно увеличил отрыв от Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден по итогам первых теледебатов опережает по уровню поддержки своего оппонента на предстоящих выборах действующего американского лидера и республиканца Дональда Трампа на 14%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.
Разрыв между кандидатами увеличился сразу на 6 процентных пунктов. Если бы выборы проводились сейчас, за Байдена свой голос готовы были бы отдать 53% американцев. Лишь 39% опрошенных проголосовали бы за Трампа.
Опрос проводился среди 800 зарегистрированных избирателей с 30 сентября по 1 октября — до того, как у президента США было выявлено заражение коронавирусом. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта. По результатам аналогичного опроса, проведенного в конце сентября, поддержка Байдена составляла 51%, Трампа — 43%. В июле отрыв Байдена составлял 11%.
Первый раунд дебатов в рамках президентской избирательной кампании состоялся во вторник вечером в Кливленде (штат Огайо). Данные опроса, проведенного телекомпанией CNBC и исследовательской службой Change research, указывали на то, что более половины американцев сочли Байдена победителем этого раунда дебатов.
Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.
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