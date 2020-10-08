В «Слуге народа» хотят сажать на 5 лет за публичное отрицание агрессии РФ против Украины

Народный депутат Олег Дунда (фракция «Слуга народа») предлагает ввести уголовную ответственность за публичное отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территорий Украины.

Соответствующий законопроект № 4189 «О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно введения уголовной ответственности за публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территорий Украины» Дунда зарегистрировал в Верховной Раде 5 октября, сообщает сайт парламента.

Народный депутат предлагает наказывать публичное отрицание факта вооруженной агрессии РФ против Украины, оккупации РФ части территорий Украины и введение РФ гибридной войны против Украины, а также изготовление и распространение соответствующих материалов штрафом в размере от 3 тыс до 10 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до 5 лет. Согласно законопроекту, такие же действия, совершенные представителем власти или если они совершены повторно, или с использованием средств массовой информации, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.

Необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.