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ВУЗы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября

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ВУЗы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября

Высшие учебные заведения по всей Украине будут переведены на дистанционное обучение в связи с обострением ситуации с заболеваемостью Covid-19, а в общеобразовательных школах на неделю раньше начнутся осенние каникулы, однако окончательное решение по этому вопросу будут принимать местные власти, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Во время последнего совещания у президента Украины принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией Сovid-19... Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко... Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дата начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября», — написал Радуцкий в Facebook в воскресенье.

Кроме того, по его словам, в населенных пунктах в «красной» и «оранжевой» зоназ будет ограничена работа заведений общественного питания, в частности, ресторанов, клубов, которые должны будут закрываться после 22:00.

«По приказу Президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни. Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях — в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы. Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных Сovid-19. Благодаря этому решению значительно увеличиваем количество койкомест», — написал Радуцкий.

По его словам к работе в инфекционных отделениях будут привлекаться интерны и студентов старших курсов медицинских вузов; соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом.

Минздраву поручено увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки, а местные власти должны до конца месяца оборудовать 80% койкомест с больными Covid-19 подачей кислорода.

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Также, по словам Радуцкого, Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» по предотвращению распространения Covid-19«, которые предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, пропустивших в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

«Пандемия набирает обороты. Но ситуация вполне контролируема. Власть держит руку на пульсе... Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантина», — резюмировал он.

школы, коронавирус
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