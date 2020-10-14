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Зеленский призвал не забывать защитников Украины
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Зеленский призвал не забывать защитников Украины

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Зеленский призвал не забывать защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинцы, живя обычной жизнью в мирных городах и селах Украины, не должны забывать тех, кто с оружием в руках защищает родину, ее самостоятельность и независимость.

«Сегодня мы все склоняемся перед нашими воинами за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах. Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом — живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина была самостоятельной и независимой», — сказал он, выступая на церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им.Ивана Богуна в День защитника Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский призвал граждан никогда не забывать о подвигах воинов и благодарить их ежедневно, а не только в День защитника Украины. Он отметил, что сегодняшний праздник касается не только мужчин, ведь среди украинских воинов — много отважных и сильных женщин и девушек, которые, не уступая мужчинам, мужественно выполняют свой непростой долг.

«Сегодня мы благодарим их всех: храбрых мужчин и женщин, юношей и девушек из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других силовых структур. Спасибо добровольцам, волонтерам, медикам и всем, кто служит Родине», — отметил он.

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Глава государства указал, что День защитника Украины — это праздник отважных, несокрушимых, мужественных и непобедимых людей. «День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своими сине-желтыми флагами, в своей, свободной и независимой Украине. День тех, кто на протяжении веков защищал нашу землю. А в 2014 году защитил Украину от российской агрессии. И продолжает защищать сегодня», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что эта война принесла Украине колоссальные потери, и самые болезненные из них — это человеческие жизни, жизни «лучших сыновей и дочерей нашего народа, которые погибли за нашу независимость, за Украину».

День защитника, Владимир Зеленский
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