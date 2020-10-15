Германия вместе с НАТО готовится к атомной войне

Военно-воздушные силы ФРГ участвуют вместе с партнерами по НАТО в секретных маневрах, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.
По его информации, учения под названием Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») начались на этой неделе. Во время маневров отрабатывается, помимо прочего, использование самолетов, способных нести ядерное оружие.
Учения в этом году проходят на авиабазе в населенном пункте Нёрфених (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии. Они обычно организуются НАТО осенью, пишет DPA.
Одновременно в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) проходят учения Resilient Guard («Стойкий страж»), во время которых ВВС ФРГ отрабатывают сценарии оборонительных действий, предполагающие нападение потенциального противника. На базе близ Бюхеля, по неофициальным данным, до сих пор хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61, которые остаются в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.
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