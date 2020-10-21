В ЕС будут теперь пускать граждан только из девяти стран

Евросоюз намерен исключить Канаду, Грузию и Тунис из списка иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы. При этом в список планируется внести Сингапур. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
По его данным, послы 27 стран ЕС приняли решение об исключении этих трех государств из списка в связи с ростом числа заражений коронавирусом нового типа. По мнению дипломатов, ситуация в Сингапуре, напротив, улучшилась. Официальная публикация списка ожидается в конце недели. Таким образом, в перечень войдут девять стран: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Уругвай, Южная Корея и Япония.
Ранее Совет ЕС разъяснил, что критерии для определения третьих стран, в отношении которых должны быть отменены нынешние ограничения на поездки, включают, в частности, оценку эпидемиологической ситуации, национальных мер по борьбе с распространением коронавируса, кроме того, «принимаются во внимание экономические и социальные соображения».
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