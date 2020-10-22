В Польше коронавирус установил новый антирекорд

В Польше продолжается агрессивное распространение коронавируса. Так, 22 октября за сутки было выявлено 12 107 новых заражений болезнью и зафиксировано 168 умерших от нее. Это рекордный суточный показатель с начала эпидемии.

Об этом сообщает Украинская служба Польского радио со ссылкой на Министерство здоровья страны.

Больше всего заражений зафиксировано в Мазовецком (почти 1 600), Великопольском (более 1 500) и Малопольском (более 1 300) воеводствах Польши.

За минувшие сутки проведено более 50 000 тестов на наличие коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Польше подтверждено почти 215 000 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из-за заболевания умерли более 4 000 тысяч человек, а выздоровели — более 102 000.