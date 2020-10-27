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ООН прогнозирует почти двукратное снижение иностранных инвестиций в мире

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ООН прогнозирует почти двукратное снижение иностранных инвестиций в мире

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) снизятся в мире в 2020 на 30-40%, однако падение может быть более сильным — около 50% — из-за второй волны пандемии, подрывающей экономику ряда развитых государств. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник в Женеве информационном бюллетене Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Подчеркивается, что «финансовые индикаторы первых трех кварталов 2020 года соответствуют прогнозам», изложенным ЮНКТАД в июне в докладе об инвестициях в мире, в котором речь идет о «снижении ПИИ на 30-40% по итогам 12 месяцев. «Прогнозы на 2020 год полны неопределенности, — констатируют эксперты. — С учетом второй волны пандемии в некоторых из развитых стран, подрывающей усилия по нормализации, спад около 50%, зафиксированный в первом полугодии 2020 года, может затянуться». По мнению ЮНКТАД, развитие ситуации в сфере ПИИ будет зависеть от «длительности кризиса в области здравоохранения и эффективности политических действий по борьбе с экономическими последствиями пандемии». Кроме того, «геополитические риски продолжают добавлять неопределенность» в прогнозы.

По данным ЮНКТАД, в первом полугодии текущего года падение ПИИ в мире «составило 49% по сравнению с тем же периодом 2019 года, поскольку локдауны в мире замедлили существующие инвестиционные проекты», а перспектива глубокой рецессии привела к «переоценке новых проектов». Зарегистрировано 37-процентное снижение числа объявленных инвестиционных проектов, на 15% — объявленных слияний и поглощений, на 25% — новых финансовых трансграничных контрактов. При этом «приток ПИИ в страны с переходной экономикой уменьшился на 81% из-за сильного снижения в Российской Федерации».

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Значительное сокращение ПИИ в первые шесть месяце текущего года было зафиксировано в промышленно развитых странах — на 75%, до $98 млрд. В Северной Америке ПИИ снизились на 56%, до $68 млрд. В развивающихся странах в первом полугодии снижение составило 16%, что, по словам экспертов, «меньше, чем ожидалось».

инвестиции, ПИИ
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