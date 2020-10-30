В Техасе число досрочно проголосовавших на выборах превысило общую явку 2016 года

Число жителей Техаса, которые досрочно проголосовали на предстоящих в США президентских выборах, превысило общее число избирателей в этом штате, отдавших свой голос на выборах 2016 года. Соответствующие подсчеты опубликованы в четверг на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.
Так, согласно данным портала, к настоящему моменту в Техасе в выборах досрочно приняли участие 9 009 850 человек. Четырьмя годами ранее общая явка на выборах в Техасе составляла 8 969 226 человек.
Всего, по информации United States Elections Project, в США на предстоящих выборах досрочно проголосовали уже более 83,9 млн избирателей. Таким образом свой голос отдали уже значительно больше половины всех американцев, проголосовавших четырьмя годами ранее. Тогда проголосовали досрочно и пришли на участки в день проведения выборов 138,8 млн человек. Всего в США насчитывается около 240 млн человек, обладающих правом голоса.
На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти.
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