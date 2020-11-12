Зеленский рассказал о своем самочувствии

Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел Covid-19 и в настоящее время находится в больнице «Феофания», записал видеобращение.

«Как вы знаете, Covid-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо... Думаю, что большая заслуга — это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, ваши пожелания скорейшего выздоровления, и я благодарю за это каждого из вас», — сказал Зеленский в своем видеообращении, которое обнародовал телеканал «Украина 24» в телеграм-канале.

Глава государства сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но «не изолировался от работы» и продолжает выполнять свои обязанности. «Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице «Феофания».