СМИ сообщили о назначении Оксана Маркаровой новым послом Украины в США

Владимира Ельченко, назначенного чрезвычайным и полномочным послом Украины в США президентом Владимиром Зеленским меньше года назад, решено заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой, сообщил ZN.UA источник в ОПУ, а впоследствии подтвердил и источник в МИД.

«Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету», —поделились в офисе президента мотивами такого решения.

В украинском внешнеполитическом ведомстве источник по поводу этого решения высказал скепсис: «В Вашингтон после победы Байдена возвращается „классика“, а Маркарова не классический дипломат. МВФ — очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора».

Оксана Маркарова — с 2015-го по июнь 2020-го работала в Министерстве финансов. Пришла туда по приглашению министра финансов Наталии Яресько и в качестве замминистра работала аж до отставки Александра Данилюка, после чего сама стала руководителем министерства.

У Маркаровой за плечами практика во Всемирном банке в Вашингтоне, опыт работы в инвестиционном и банковском бизнесах. При этом у Маркаровой нет дипломатического опыта.