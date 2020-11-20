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Цена на биткоин выросла до рекордных 17 723 долларов за последние 3 года

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В начале сегодняшнего дня биткоин продемонстрировал рекордную стоимость за последние 3 года. На момент публикации этой новости, сервис по обмену биткоина ChangeIt заострил внимание на официальной статистике  портала CoinMarketCap, которая показывает, что крупнейшая по объему рыночной капитализации криптовалюта подросла на целых 2,91% и торговалась на уровне 17 723 американских долларов.

 

Некоторые крупные альткоины на фоне таких известий тоже пошли в синхронный рост. В частности, Ethereum прибавил 0,34% и достиг отметки 463,01 доллара. XRP повел себя чуть скромнее, но тоже положительно: поднялся на 0,16% и добрался до показателя в 0,256 долларов.

Несмотря на то, что команда аналитиков FxPro сообщила публике о том, что первая и главная криптовалюта попыталась преодолеть барьер в 16 000 долларов, но эта попытка не привела к успеху. Тем не менее, биткоину удалось за прошедшие сутки подрасти на 3%, так что теперь торги этой валютой ведутся на отметке в 17 750 долларов. Биткоин переживает процесс уверенной консолидации. Более того, он показывает готовность идти дальше по направлению вверх, что расценивается инвесторами как положительный сигнал.

В то же время, специалисты FxPro не советуют смотреть на происходящее через розовые очки. Есть вероятность того, что наблюдаемая сейчас позитивная динамика на крипторынке окажется краткосрочной. Возможно, биткоин и альткоины просто следуют за тенденцией фондового рынка. Как вы помните, фондовый рынок начал эту неделю с положительной динамики, но достаточно быстро столкнулся с проблемами дальнейшего роста. Если объективно проанализировать состояние мировой экономики и непростую обстановку, сложившуюся на фоне президентских выборов в США, станет очевидно: предпосылок для безусловного оптимизма сейчас нет. Оптимальные условия для роста можно обнаружить на рынках азиатского региона — однако расклад сил там будет зависеть не только от внутреннего спроса. 

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Возвращаясь к статистике CoinMarketCap, надо отметить, что из 10 топовых криптовалют в рейтинге 6 сейчас отмечены красным цветом. Совокупная рыночная капитализация всех активов, упоминающихся на данном ресурсе, составляет 456 038 979 296 американских долларов.

Несомненно, в ближайшие недели нас ждет немало интересных событий в мире криптовалют. Ситуация на рынке может измениться в любую секунду — поэтому за развитием событий надо следить осторожно, не совершая необдуманных движений. 

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Пятница, 20 ноября 2020
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