В мире впервые в истории сменится лидер по переработке нефти

Китай увеличивает мощности по переработке нефти и может уже в следующем году сменить США в качестве лидера на этом рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Америка была лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине XIX века, но... Китай свергнет США уже в следующем году», — утверждается в публикации.

Смена лидера на рынке по переработке нефти может произойти в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время строятся по меньшей мере четыре новых нефтеперерабатывающих завода, в то время как в США такие предприятия закрываются (например, завод Convent в Луизиане, принадлежащий Shell, третьей по величине нефтяной компании в мире). Как отмечает Bloomberg, в 1967 году, когда был открыт Convent, перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские.

По данным агентства, суммарная мощность новых китайских предприятий составит 1,2 млн барр. в сутки, что эквивалентно нефтепереработке всей Великобритании. При этом из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, мировой спрос на топливо снизился, из-за чего добычу и переработку нефти тоже пришлось уменьшить. Нефтепереработка сократилась на рекордные 1,7 млн барр. в сутки, и больше половины пришлось на предприятия в США.

Помимо этого, как отмечает агентство, кризис ускорил и изменения в потреблении нефти. В Китае и других частях Азии растет спрос на пластик и нефть. Там экономика быстро восстанавливается после пандемии коронавируса в отличие от Европы и США, где пандемия не утихает и кризис имеет куда более глубокий характер.

Подъем нефтеперерабатывающей промышленности Китая в сочетании с появлением нескольких крупных новых заводов в Индии и на Ближнем Востоке отражается на мировой энергетической системе, пишет Bloomberg. Экспортеры нефти продают больше нефти в Азию и меньше — давним покупателям в Северной Америке и Европе. По мере увеличения производственных мощностей китайские нефтеперерабатывающие заводы становятся все более активными участниками международных рынков бензина, дизеля и других видов топлива. Это даже оказывает давление на старые заводы в других частях Азии (например, Shell ранее объявила, что вдвое сократит мощность своего НПЗ в Сингапуре). Несмотря на то что мощности будут расти в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, спросу на нефть могут потребоваться годы, чтобы полностью оправиться от ущерба, нанесенного коронавирусом, отмечает агентство.