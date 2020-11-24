В США новый скандал по поводу Байдена-младшего и украинской компании Burisma

Сын Джозефа Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, Хантер в период работы в руководстве украинской газовой компании Burisma поддерживал контакты с Энтони Блинкеном, который теперь выдвинут на пост госсекретаря. Об этом сообщила во вторник телекомпания Fox News, ссылающаяся на документы, полученные в Госдепартаменте в соответствии с Законом о свободе информации.
«Записи свидетельствуют о том, что Байден-младший поддерживал связи с Блинкеном в то время, когда он занимал пост в совете директоров украинской компании Burisma, а Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря», — отметила телекомпания. В частности, как указывается в полученных ею документах, Хантер Байден запрашивал встречи с Блинкеном в мае и июле 2015 года «для обсуждения ряда вопросов». Сенаторы Чак Грассли (республиканец, от штата Айова) и Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) запросили у Госдепартамента дополнительную информацию об этих встречах, отметила телекомпания.
Ранее газета New York Post обнародовала электронную переписку Хантера Байдена. Из нее следует, что Байден-младший мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США. В одном из писем представитель компании спрашивал совета Хантера по поводу того, каким образом можно использовать его влияние «от лица компании».
В понедельник Джозеф Байден выдвинул Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. Некоторые страны уже начали публично выражать ему поддержку.
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