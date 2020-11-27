Завтра в Раде соберутся лидеры фракций, придут Шмыгаль и Ермак

В Верховной Раде Украины в субботу, 28 ноября, пройдет совещание с лидерами фракций. В нем примут участие премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщил заместитель главы парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

«Завтра, в 11:00 субботы, Глава Парламента созывает большое совещание всех глав фракций Парламента. Будут гости: Премьер, Глава Офиса Президента и его замы). Встреча офлайн, но наш президиум Рады, кто ещё с ковидом, на онлайн подключении», — написал Железняк.

По его словам, последний такой сбор был в период введения карантина.

Согласно прогнозам Железняка, на совещании речь будет идти о работе парламента в декабре и, в частности, о государственном бюджете на 2021 год, законопроектах о выходе из конституционного кризиса, о назначении главы Национального антикоррупционного бюро, поддержке бизнеса и отсрочке РРО.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению. Запланированный дефицит бюджета к ВВП сократили с 6% до 5,5%.