Крупнейшее независимое издание Беларуси лишили статуса СМИ

Экономический суд Минска своим решением лишил белорусский портал tut.by статуса средства массовой информации. О принятом в четверг решении сообщает сам интернет-ресурс.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство Министерства информации Белоруссии, которое ранее временно приостановило деятельность tut.by в качестве СМИ с 1 октября до 30 декабря нынешнего года.

«Решение суда не стало для нас неожиданностью. Но мы будем его обжаловать, чтобы использовать все законные методы защиты наших прав и прав наших читателей», — сказала журналистам генеральный директор ООО «Тут бай медиа» Людмила Чекина.

В период с 7 августа по 15 сентября Мининформ вынес tut.by четыре письменных предупреждения. Как заявили тогда в министерстве, «данные меры реагирования принимались по обращениям государственных органов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено». В Мининформе указали, что по закону о СМИ республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции этого СМИ, либо его учредителю в течение года двух и более письменных предупреждений.

ООО «Тут бай медиа» обратилось в Верховный суд, обжаловав вынесенные предупреждения. В результате высшая судебная инстанция Белоруссии оставила в силе два из трех предупреждений, вынесенных министерством и дающих основание для лишения статуса средства массовой информации.

Ранее в редакции tut.by заявили, что портал в случае лишения статуса продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряют право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не смогут освещать массовые мероприятия.

Сетевое издание tut.by зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ.