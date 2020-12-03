Азербайджан признал потерю более 2,7 тысяч военных в Нагорном Карабахе

Министерство оборони Азербайджана заявило, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибло 2 783 азербайджанских военнослужащих.
В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 1245 азербайджанских военнослужащих.
В ведомстве добавили, что сейчас также продолжаются работы по установлению личности 103 погибших военнослужащих методом ДНК.
Отмечается, что более ста азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их выявления и информирования их семей.
Ранее Министерство здравоохранения Армении объявило, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе с армянской стороны погибло более 2,3 тыс. военных.
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