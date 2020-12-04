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Трамп заявил, что заблокирует проект согласованного Конгрессом военного бюджета

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Трамп заявил, что заблокирует проект согласованного Конгрессом военного бюджета

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Конгресс за то, что в согласованном обеими палатами законодательного органа проекте военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности. Трамп подтвердил, что заблокирует документ.

«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что (глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец, — Ред.) Джеймс Инхоф не включит прекращение Раздела 230 (закона об этике в сфере коммуникаций) в проект военного бюджета, — говорится в записи президента в Twitter. — Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс это решить. Я применю вето».

Раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новые меры регулирования в отрасли на основе этого раздела. Как отметил тогда президент США, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

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Военный бюджет на 2021 финансовый год должен был составить $740 млрд. В частности, предусматривалось выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, $26,6 млрд — на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики. На проведение операций за рубежом выделялось $69 млрд.

Дональд Трамп, соцсети
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