Депутаты от партии венгров в знак протеста покинули первое заседание Закарпатского облсовета

В день первого пленарного заседания первой сессии Закарпатского областного совета VIII — го созыва в понедельник, 7 декабря, депутаты от Партии венгров Украины (КМКС) демонстративно покинули сессионный зал, сообщает mukachevo.net.
Представитель фракции КМКС Йосип Борто заявил, что из-за политических преследований, они не будет голосовать за руководство облсовета, но в дальнейшем примут участие в работе.
По словам Борто, демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками, которые СБУ провела у него дома и в благотворительном фонде «Эгана Эде».
30 ноября СБУ провела обыски у главы «Партии венгров Закарпатья» Василия Брензовича, офисах партии и связанных с нею благотворительных фондов. Следственные действия проводились в рамках дела о государственной измене и иностранной подрывной деятельности в Украине.
В связи с обысками на Закарпатье в МИД Венгрии вызвали посла Украины и вручили ему ноту протеста.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал поднять на уровне НАТО вопрос ущемления прав венгров в Закарпатье.
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