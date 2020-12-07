Депутаты от партии венгров в знак протеста покинули первое заседание Закарпатского облсовета

В день первого пленарного заседания первой сессии Закарпатского областного совета VIII — го созыва в понедельник, 7 декабря, депутаты от Партии венгров Украины (КМКС) демонстративно покинули сессионный зал, сообщает mukachevo.net.

Представитель фракции КМКС Йосип Борто заявил, что из-за политических преследований, они не будет голосовать за руководство облсовета, но в дальнейшем примут участие в работе.

По словам Борто, демарш связан с обвинениями в адрес лидера партии Василия Брензовича и обысками, которые СБУ провела у него дома и в благотворительном фонде «Эгана Эде».

30 ноября СБУ провела обыски у главы «Партии венгров Закарпатья» Василия Брензовича, офисах партии и связанных с нею благотворительных фондов. Следственные действия проводились в рамках дела о государственной измене и иностранной подрывной деятельности в Украине.

В связи с обысками на Закарпатье в МИД Венгрии вызвали посла Украины и вручили ему ноту протеста.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал поднять на уровне НАТО вопрос ущемления прав венгров в Закарпатье.