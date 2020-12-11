В Азербайджане с завтрашнего дня отменяется военное положение

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в пятницу принял постановление об отмене c 12 декабря военного положения в стране, введенного в связи с военными действиями в Карабахе.
"Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", - говорится в постановлении законодательного органа. Согласно документу, военное положение отменяется с 00:00 12 декабря.
Военное положение ввели в Азербайджане 27 сентября, когда страна вступила в вооруженный конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе.
Военное положение предусматривало введение комендантского часа в части регионов Азербайджана, а позже в рамках него проводили всеобщую мобилизацию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016