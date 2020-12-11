В Азербайджане с завтрашнего дня отменяется военное положение

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в пятницу принял постановление об отмене c 12 декабря военного положения в стране, введенного в связи с военными действиями в Карабахе.

"Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", - говорится в постановлении законодательного органа. Согласно документу, военное положение отменяется с 00:00 12 декабря.

Военное положение ввели в Азербайджане 27 сентября, когда страна вступила в вооруженный конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе.

Военное положение предусматривало введение комендантского часа в части регионов Азербайджана, а позже в рамках него проводили всеобщую мобилизацию.