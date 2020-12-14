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Минфин профинансирует расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19

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Минфин профинансирует расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19

Министерство финансов профинансирует в 2021 году расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

«Минфин выполнит три требования комитета здоровья нации по финансированию здравоохранения в 2021 году. Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных коронавирусом. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВПП», — написал он на совей странице в сети Facebook в понедельник.

Радуцкий напомнил, что комитет направил правительству предложения по увеличению расходов на Программу медицинских гарантий (ПМГ) на 2021 год на 102 млрд грн, а также дополнительно финансирование лекарств для пациентов с онко- и орфанными заболеваниями 7,7 млрд грн.

«К сожалению, к нашим предложениям прислушивались лишь частично. Но три принципиальные позиции мы отстояли. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных „ковидних“ пакетов», — сказал он.

Радуцкий подчеркнул, что норма о выделении 5% ВВП на финансирование системы здравоохранения остается в Бюджетном кодексе, «хотя были попытки от нее избавиться».

«Сохранение нормы дает нам возможность требовать, чтобы любые дополнительные поступления в государственную казну направлялись на финансирование сферы здравоохранения», — сказал он.

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Рассмотрение проекта государственного бюджета-2021, представленного правительством ко второму чтению начнется в Верховной Раде во вторник.

Как сообщалось, в бюджетном запросе Минздрава на 2021 год на здравоохранение было заложено 296 млрд грн, в то же время в проекте госбюджета, поданном Кабмином в Верховную Раду на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.

коронавирус, бюджет-2021
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