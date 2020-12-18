Советником Ермака является «спец» по злоупотреблению властью Михаил Пасечник

В украинских СМИ в последние дни снова вспомнили об одиозном экс-главе Госслужбы по лекарственным средствам Михаиле Пасечнике. Как выяснилось, сегодня он является одним из советников главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Delo.ua подчеркивает, что в 2021 году судьба всего государства во многом будет зависеть от менеджмента в медицинской сфере. Именно поэтому стоит внимательнее присмотреться к лицу, непосредственно приближенному к главе ОПУ.
Издание напоминает о самых ярких эпизодах деятельности Пасечника. Именно о нем в свое время говорилось в материалах КРУ, где было сказано «об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств» в 2002-2003 годах.
Инспекторы КРУ сообщили о том, что за бюджетные средства чиновники Минздрава закупали у «своих» фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке.
Пасечник в то время возглавлял Госслужбу по лекарственным средствам. По информации КРУ, он лоббировал включение в Перечень лекарственных средств, которые могут закупаться за бюджетные средства, препаратов тех производителей, дистрибьютором которых была его компания «Фалби». Пасечника тогда обвинили в злоупотреблении властью и служебным положением.
О самой фармкомпании «Фалби» известно, что Пасечник основал ее в 1994 году. История этого бизнеса закончилась долгом перед государственным «Укрэксимбанком» в размере 1 млрд грн. Банку удалось продать собственность компании всего за 185 млн гривен. Большинство поставщиков «Фалби» также оказались в числе пострадавших.
В 2014 году, который стал самым критичным для бизнеса Пасечника, его повторно назначили главой Госслужбы лекарственных средств. Тогда его пребывание на этой должности запомнилось акциями протеста представителей фармрынка. В открытом письме в адрес премьера, фармацевты сообщали, что по инициативе Пасечника проводилась монополизация фармрынка большими аптечными сетями.
«Присутствие Пасечника среди лиц, приближенных к главе Офиса Президента, вызывает много вопросов к биографии этой персоны. Тем более, что теоретически его могут рассматривать как нового министра здравоохранения Украины. Уже сейчас очевидно, что такое назначение скандально начнется и еще более скандально закончится», — резюмирует издание.
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