В Азербайджане объявили о демобилизации призванных из-за боев в Карабахе

В Азербайджане объявлена поэтапная демобилизация военнослужащих, призванных из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев, сообщается на сайте Минобороны.
Демобилизация будет проходить с 25 декабря по 15 апреля.
Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. На следующий день Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации. В Минобороны страны заявляли, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется.
В свою очередь, Армения объявляла всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Карабахе.
Военные действия завершились после того, как 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня. Согласно этому документу, Ереван уступает Баку несколько районов Карабаха.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016