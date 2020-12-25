В Азербайджане объявили о демобилизации призванных из-за боев в Карабахе

В Азербайджане объявлена поэтапная демобилизация военнослужащих, призванных из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев, сообщается на сайте Минобороны.

Демобилизация будет проходить с 25 декабря по 15 апреля.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. На следующий день Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации. В Минобороны страны заявляли, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется.

В свою очередь, Армения объявляла всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Карабахе.

Военные действия завершились после того, как 9 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня. Согласно этому документу, Ереван уступает Баку несколько районов Карабаха.