Путин выступил с рекордно длинным новогодним обращением

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к своим гражданам, первым его увидели жители Камчатки, где уже наступила полночь. В этом году обращение продлилось 6 минут и стало самым длинным из подобных выступлений, отмечают местные СМИ.
Путин заявил, что 2020 год оказался непростым для всех россиян, был связан с тревогами и большими материальными сложностями, а для кого-то — с утратами близких людей.
«Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет», — отметил президент РФ. Вместе с тем, по словам Путина, он был связан «с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества».
«Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания», — добавил Путин. По его словам, эпидемию еще не удалось победить полностью, борьбу с ней продолжают врачи и медсестры, экипажи скорой помощи.
В своем обращении президент РФ также отметил сотрудников экстренных служб, военных, которые проходят службу в горячих точках за границей, российских миротворцев, армию и флот.
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