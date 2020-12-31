В Словакии новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Наивысший показатель по числу новых больных коронавирусом за весь период пандемии был зарегистрирован в среду в Словакии — 6315 человек, сообщил местный минздрав.

«По итогам среды число новых больных коронавирусом в Словакии возросло почти вдвое по сравнению с предыдущим днем и составило 6315 человек, что на 3274 больше, чем во вторник. Общее число больных в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В целом за период пандемии в стране заразились 179,5 тысячи человек, выздоровели 125,9 тысячи, скончались 2138 человек.

В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года. В стране максимально ограничена общественная жизнь.

В Словакии началась бесплатная и добровольная вакцинация против коронавируса. Среди первых прививка была сделана президенту республики Зузане Чапутовой. В течение января 2021 года пройдут вакцинацию медики, непосредственно работающие с зараженными коронавирусом, а также сотрудники и пациенты домов престарелых и работники стратегической инфраструктуры (пожарные, сотрудники АЭС и другие). С конца января начнется массовая вакцинация населения.