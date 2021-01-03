Китайский зонд «Тяньвэнь-1» приближается к Марсу

Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» преодолел за 163 дня полета около 400 млн км и достигнет орбиты Красной планеты в феврале. Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа».
Зонд «Тяньвэнь-1» пребывает в полете 163 дня, преодоленное им расстояние уже достигло 400 млн км, отмечает агентство. Он находится в 130 млн км от Земли и 8,3 млн км от Марса.
Положение зонда в пространстве остается стабильным, также сообщает «Синьхуа». Согласно плану полета, через месяц с лишним он приблизится к Марсу и начнет гасить скорость, после чего зайдет на орбиту этой планеты и будет готовиться к посадке.
Как ранее сообщало космическое управление, траектория движения зонда к Марсу не является прямой линией, а представляет собой дугу. Именно поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный им путь по направлению к Красной планете.
«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, расположенного в южной китайской провинции Хайнань. В общей сложности зонд проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего (ориентировочно в мае) от него отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия — крупнейшего ударного кратера Солнечной системы. После проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение планеты.
Среди научных целей миссии — исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты. Во время подготовки миссии Государственное космическое управление КНР сотрудничало с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.
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