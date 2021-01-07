Вакцина от Moderna, возможно, сможет обеспечить защиту от COVID на несколько лет

Вакцина от COVID американской фармацевтической компании Moderna возможно будет гарантировать иммунитет в течение пары лет. Однако для окончательной оценки эффективности вакцины нужны дополнительные данные.

Об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель, передает Reuters.

По его мнению, описанный в СМИ сценарий, при котором вакцина работает всего месяц или два, не имеет смысла.

«Распад антител, вызванный вакциной у людей, снижается очень медленно... Мы полагаем, что защита будет потенциально в течение пары лет», — отметил Бансель.

Он также добавил, что Moderna собирается доказать эффективность вакцины против вариантов коронавируса, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса компании Moderna.