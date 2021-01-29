Кравчук считает, что с Москвой ни о чем договориться невозможно

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно.

«С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать. Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиций очень мало, а последние полгода — вообще ничего, потому что у России другие взгляды», — сказал Кравчук в эфире ток-шоу на телеканале «НАШ» в четверг вечером, признав таким образом, что переговоры в ТКГ зашли в тупик.

«Когда я пришел на первое заседание 22 июля в Минске, была достигнута договоренность о всеобъемлющем режиме тишины, и мы начали выполнять эти договоренности. И я, откровенно скажу, подумал, что, возможно, начались какие-то шаги, чтобы двигаться более понятно, более активно и более ответственно к миру — не только Украине, но и всем участникам процесса. Но когда я побыл на этих встречах и увидел, что это фальшивка; что они говорят одно, а делают другое; что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки, только односторонние; что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей, — я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно», — заявил Кравчук, отметив, что Москва искажает Комплекс мер по выполнению Минского протокола и интерпретирует его в своих интересах.

Он добавил, что «если Россия давит и говорит неправду», Украина должна действовать такими же методами и положиться на политическое давление с привлечением международных партнеров, в том числе США заставить Россию выполнять договоренности, а не интерпретировать их в своих интересах. При этом в самой Украине нужна единая твердая позиция в украинском политикуме, подчеркнул Кравчук.

«На следующем заседании я задам им один вопрос: „Они поддерживают семь пунктов (шаги по реализации доктрины „Русского Донбасса“- Ред.), которые провозгласил их („ДНР“- Ред.) главарь? (Денис Пушилин — Ред.)“. Если они одобряют эти семь пунктов, где совсем нет речи об интеграции этих районов Украины, где совсем ничего нет об украинских интересах как государства в целом, а речь идет о создании национально-российских государственных структур, то пусть они скажут это официально на заседании. Не может быть такого, что их главарь говорит одно, а они — второе», — отметил Кравчук.

На вопрос, если нельзя договориться с РФ через ТКГ, то зачем тратить свое время, Кравчук ответил: «Пока эти переговоры — Минские, которые действуют, они еще и другие задачи: санкции, объединение европейских партнеров. Мы хотим показать, что Украина была и является сторонником выполнения».