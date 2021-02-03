Мексика зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков Мексики (Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios). Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину „Спутник V“, и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата», — отмечает фонд.
Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.
Применение вакцины «Спутник V» ранее было одобрено в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
Как ранее обещал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в ближайшее время число стран, где будет зарегистрирована российская вакцина, достигнет 25.
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