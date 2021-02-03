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Верховный суд отказался рассматривать иск главы КС Тупицкого к президенту

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Верховный суд отказался рассматривать иск главы КС Тупицкого к президенту

В среду Верховный суд, проверив материалы искового заявления к президенту Украины о признании противоправным и отмене указа президента от 29 декабря 2020г № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украина», принял решение об отказе в открытии производства по делу, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

«Верховный суд отметил, что согласно ч.2 ст.19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Также суд отметил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, в частности, в этой части, как и решения вопроса о соответствии закона, иного правового акта (их отдельных положений) относительно объема полномочий президента Конституции Украины, также является исключительным полномочием Конституционного суда Украины.

В сообщении суда не говорится, кто выступал истцом в этом деле. Вместе с тем, как сообщали СМИ, истец — глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

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Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона «О предотвращении коррупции» иуголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Верховный суд, Владимир Зеленский, Александр Тупицкий
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