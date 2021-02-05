Китай готовит к запуску мощнейшую ракету частного производителя

Китай в текущем году планирует осуществить запуск мощнейшей ракеты-носителя ZQ-2 частного производства, созданной национальной компанией LandSpace. Об этом сообщила в пятницу газета China Daily.

По сведениям издания, предприятие уже завершило изготовление всех четырех многоразовых экологичных двигателей TQ-12 на жидком метане, аналогами которых располагают лишь американские компании SpaceX и Blue Origine. После проведения наземных испытаний начнется подготовка к старту.

Ракета-носитель ZQ-2 диаметром 3,35 метра достигает 49,5 метра в длину и весит 216 тонн. Она способна доставить полезный груз весом 4 тонны на солнечно-синхронную орбиту и 6 тонн — на низкую околоземную орбиту, то есть на высоту порядка 500 и 200 км соответственно. Запуск будет осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

LandSpace собирается ежегодно строить до 15 таких ракет и производить по 200 двигателей TQ-12. Инвестиции в проект ZQ-2 с конца 2019 года составили 1,8 млрд юаней ($279 млн).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.