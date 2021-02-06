В Словакии могут начать производств российского «Спутника V»

Вакцины против коронавируса, включая российский препарат «Спутник V», могли бы производиться в Словакии. Об этом сообщил премьер-министр страны Игор Матович, выступая эфире национального радио.
«В Словакии могли бы производиться вакцины против коронавируса, включая «Спутник V», — сказал он.
По словам Матовича, его страна исходит из того, что Россия заинтересована в размещении производства своего препарата в тех государствах, куда он поставляется. Глава правительства отметил, что Словакия готова направлять «Спутник V», если вакцина будет производиться на ее территории, и в другие страны Евросоюза.
«Если бы мы производили вакцину, то стали бы ее поставлять в равной степени и в другие государства ЕС. Нельзя ставить геополитические интересы стран над интересами людей», — указал Матович.
Словакия, как подчеркнул он, также намерена вести переговоры о размещении на своей территории производства вакцин против коронавируса и с американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech и с американской фирмой Moderna. Подробностей премьер не привел.
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