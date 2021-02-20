Иран закончил разбирательство по крушению украинского Boeing, дело передают в суд

Военная прокуратура Ирана завершила разбирательство по крушению украинского самолета в окрестностях Тегерана, и в скором времени дело будет передано в суд. Об этом заявил в субботу руководитель Судебно-юридической организации Вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами.

«Разбирательство дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре», — цитирует его агентство ISNA. Бахрами добавил, что «после предварительного разбирательства начнется судебный процесс в присутствии подсудимых и их родственников».

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «враждебную цель».

При этом канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Сейчас аудиофайл находится на экспертизе у нескольких канадских спецслужб.