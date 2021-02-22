Главный инфекционист США не исключил, что носить маски придется и в следующем году

В США и в следующем году, возможно, сохранится требование об обязательном ношении масок в общественных местах. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«Я думаю, что это возможно», — ответил Фаучи на соответствующий вопрос ведущей.

По словам главного инфекциониста США, он смог бы спокойно объявить о необходимости отмены масочного режима только после значительного снижения суточного прироста заразившихся и вакцинации подавляющего большинства населения, или когда угроза распространение коронавируса станет «минимальной».

Власти США впервые выпустили требование об обязательном ношении масок только в 2021 году. С 1 февраля жители должны надевать их в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах. Требование носить маски не распространяется на детей младше двух лет и лиц с определенными медицинскими противопоказаниями.

Помимо этого, недавно вступивший в должность президента США Джо Байден 20 января подписал указ о ношении масок в федеральных зданиях и для госслужащих. По информации источников телеканала NBC News, администрация Байдена также обсуждает возможность направить маски напрямую всем жителям США.

Вопрос ношения масок в США отчасти стал политическим. Байден неоднократно обвинял своего предшественника на президентском посту Дональда Трампа в том, что он «ничего ни делал» для борьбы с распространением COVID-19 и руководствовался «только торгами на фондовой бирже» и политическими очками для переизбрания на второй срок. По мнению Байдена, если бы ограничения ввели сразу, в частности масочный режим, то в США были бы спасены 100 тыс. жизней.

Трамп, в свою очередь, отвечал, что нельзя было отправить экономику в полный локдаун. «Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале, как Джо», — заявил он в ходе финальных дебатов.

Будучи президентом, Трамп неоднократно появлялся на публике без маски, однако регулярно призывал жителей США носить ее там, где невозможно поддерживать безопасную дистанцию.

В США зарегистрировали больше всего заразившихся и смертей от коронавируса, чем в любой другой стране. С начала пандемии в них выявили 28,1 млн заболевших COVID-19, умерли 498,7 тыс. инфицированных, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На пике суточный прирост заразившихся коронавирусом в США 2 января достиг почти 300 тыс. человек. К 19 февраля показатель опустился до 106,3 тыс. человек.