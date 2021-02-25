Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике «Шарите».

Об этом говорится в видео, опубликованном министром на странице в Facebook.

Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

«По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники „Шарите“. Мы отправляли 48 образцов. У нас нет „британского“ штамма, по крайней мере, и также других штаммов», — заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

«Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса — ред.)», — рассказал министр.

Напомним, на прошлой неделе глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов коронавируса. Поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Германию.