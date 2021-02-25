Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о результатах проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса. Проверку образцов делала лаборатория в немецкой клинике «Шарите».
Об этом говорится в видео, опубликованном министром на странице в Facebook.
Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.
«По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники „Шарите“. Мы отправляли 48 образцов. У нас нет „британского“ штамма, по крайней мере, и также других штаммов», — заявил Степанов.
Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.
«Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса — ред.)», — рассказал министр.
Напомним, на прошлой неделе глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине нет оборудования для определения новых штаммов коронавируса. Поэтому украинские образцы отправляют на проверку в Германию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016