Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные

Количество вакцинируемых от Covid-19 не должно уменьшаться в выходные и праздничные дни, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Наши военные должны получить прививку среди первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Итак, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных», — сказал Зеленский на традиционном селекторном совещании в понедельник.
Как сообщается на сайте главы государства, президент требует четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями об ускорении поставок вакцин.
В свою очередь, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11,3 тыс, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них — военные медики.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о начале работы сайта для записи на бесплатную вакцинацию против Covid-19 с 1 марта. Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что записаться на вакцинацию можно через приложение «Дия», портал «Дия», а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.
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